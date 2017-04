ERP : 51,5 M€ injectés pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite

La municipalité et la métropole de Toulouse consacrent 51,5 M€ pour rendre les établissements recevant du public (ERP) accessibles aux personnes en handicap et mobilité réduite, d'ici 2025. 681 ERP (établissements recevant du public) municipaux et métropolitains sont concernés, soit « la quasi-totalité de ces bâtiments » assure Christophe Alvès, élu municipal et métropolitain en charge du handicap, le 10/4 lors de la présentation du programme. Le chantier le plus important concerne le musée des Augustins, représentant à lui seul 2,85 M€ de travaux et dont les études vont commencer cette année. 135.000 personnes, en situation de handicap et/ou de mobilité réduite, résident sur le territoire métropolitain. Les chantiers sont divisés en trois tranches : 15 M€ de 2017 à 2019 pour 237 ERP municipaux et 36 ERP métropolitains ; 16 M€ de 2020 à 2022 pour 170 ERP municipaux et 20 ERP métropolitains ; 20,5 M€ de 2023 à 2025 pour 212 ERP municipaux et 6 ERP métropolitains.